Videogiochi, Slitherine parla del successo di Fortnite allo IED di Milano

La scorsa settimana il professor Massimo Salomoni ha tento un seminario presso l' Istituto Europeo del Design sull’uso strategico dei social media nella comunicazione, dedicando parte della lezione all'analisi del fenomeno Fortnite . Ospite del seminario è stato Marco Minoli , Marketing Director di Slitherine , un team britannico esperto in gioco di strategia, che ha offerto il proprio contributo parlando del design di giochi come Minecraft , Roblox , League of Legends e lo stesso battle royale creato da Epic Games.

Secondo Minoli, la componente artistica di questi titoli ha rappresentato uno dei principali cardini del rispettivo successo, ed è la chiave per creare i giochi del futuro. Slitherine ha sottolineato l'importanza dei social per il successo di un prodotto, analizzando il fenomeno che vede milioni di giocatori seguire le partite dei propri beniamini su network come YouTube, Twitch e Mixer. Nei casi analizzati, lo scenario vede un elemento in comune: i giochi di maggior successo sulle piattaforme di streaming sono quelli che sanno catturare e calamitare allo stesso tempo l’attenzione di giocatori e spettatori.



La lezione è proseguita analizzando il design di prodotti come Overwatch, evidenziando come lo studio estremamente dettagliato sui personaggi e gli ambienti abbia contribuito a renderli così popolari, e focalizzando l'attenzione sul modello free-to-play, che nonostante la distribuzione del prodotto principale in versione gratuita, ha consentito ai team di sviluppo di generare introiti per centinaia di milioni di dollari.