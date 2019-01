USA, giocatore di Fortnite riceve 75 mila dollari in diretta

Si continua a parlare di Fortnite, questa volta per una "storia a lieto fine".



Il giocatore e streamer statunitense ExoticChaotic, infatti, ha ricevuto l'incredibile cifra di 75 mila dollari mentre giocava al titolo battle royale in diretta. Il ragazzo, incredulo, si è fiondato sul suo conto PayPal per verificare che non fosse uno scherzo, scoprendo che la donazione proveniva da un suo amico, lo streamer KingMascot.



KingMascot sapeva che ExoticChaotic non se la sta passando tanto bene economicamente, perché è disoccupato e ha un figlio di quattro anni a cui badare mentre sua moglie lavora, e così ha deciso di devolvere parte dei suoi guadagni provenienti dagli investimenti in BitCoin al suo amico e collega.



Il tutto testimoniato da un video pubblicato su YouTube, anche se in molti credono si tratti di una trovata orchestrata per raccimolare qualche follower e visualizzazione in più...