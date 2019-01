Minecraft, un giocatore ha costruito una città in stile cyberpunk

Quella di Minecraft è una realtà che esiste ormai da anni e ha permesso a persone estremamente talentuose di esprimere la propria creatività attraverso opere davvero gradiose, ma nonostante nel sandbox creato da Mojang si sia visto ormai di tutto, c'è sempre qualcuno in grado di lasciarci letteralmente a bocca aperta con il proprio estro.



È il caso del giocatore cinese AZTTER, che ha speso un anno della sua vita per ricreare all'interno di Minecraft una vera e propria città in stile cyberpunk, prendendo spunto da opere come Blade Runner e il gioco di ruolo Cyberpunk 2020.