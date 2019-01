I giocatori di Fortnite hanno rischiato un attacco hacker

I quasi 80 milioni di giocatori di Fortnite potevano essere vittima di attacchi hacker che sono stati scongiurati grazie alla scoperta di Check Point Software Technologies, uno dei principali fornitori di soluzioni di cybersecurity al mondo.



L'acccesso agli account degli utenti, insieme ai dati personali e quelli della carta di credito da parte di malintenzionati è stato scongiurato grazie alla scoperta di alcune falle da parte dell'azienda, che ha prontamente comunicato e risolto la problematica insieme a Epic Games:



"Per cadere vittima di questo attacco, al giocatore basta fare click su un link di phishing proveniente da Epic Games, ma che di fatto è stato inviato realmente dall'hacker", hanno spiegato i ricercatori del gruppo, che consigliano di abilitare l'autenticazione a due fattori per ridurre al minimo qualsiasi rischio.



È sempre bene fare attenzione ai link che si cliccano sui forum, i social e i siti web, perché dietro a iniziative apparentemente pacifiche si corre sempre il rischio di incappare in truffe del genere, non solo giocando a Fortnite...