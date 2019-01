Nel fine settimana Bandai Namco ha finalmente mostrato per la prima volta Project Z , il gioco di ruolo di Dragon Ball in arrivo entro la fine del 2019 su PC , PlayStation 4 e Xbox One .

Il titolo, in sviluppo presso lo studio responsabile della serie Naruto Ultimate Ninja Storm, è incentrato su Goku e punta a far rivivere la saga Z a partire dal primo incontro con i Sayan fino alla battaglia con il temibile Bu:



"In questa epica avventura, potrai ripercorrere le leggendarie vicende di un Saiyan di nome Kakarot… meglio conosciuto come Goku. Rivivi la storia di Dragon Ball Z come mai prima d'ora!"



Project Z, di cui presto conosceremo il nome ufficiale, permetterà di esplorare il mondo creato da Akira Toriyama in completa libertà, come si evince dal suo trailer di annuncio. Continuate a seguirci per saperne di più e... buona visione!