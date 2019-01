PlayStation Now, ora è ufficiale: il servizio debutterà in Italia a febbraio

Dopo numerose indiscrezioni, è arrivata finalmente la conferma ufficiale da parte di Sony Interactive Entertainment: il servizio PlayStation Now arriverà anche in altre nazioni d'Europa, tra le quali spicca l'Italia.



Il servizio di giochi in abbonamento, che include più di 600 giochi per PS2, PlayStation 3 e PS4 da giocare in streaming su PS4 e Windows, sarà disponibile in versione di prova all'inizio di febbraio, tramite una beta pubblica che permetterà agli utenti interessati di provare il servizio accedendo al catalogo completo di titoli e condividendo le proprie impressioni con il team di sviluppo.