PlayStation Now, tutto pronto per l'arrivo del servizio sul mercato italiano

L'arrivo di PlayStation Now in Italia, ormai certo, non è stato ancora confermato ufficialmente da Sony, ma di recente è comparso in rete un filmato completamente localizzato in italiano che parla di cinquanta nuovi giochi aggiunti al servizio per festeggiare l'esordio in altri paesi, tra cui spiccano anche For Honor, il primo Red Dead Redemption e l'indimenticabile Fallout: New Vegas.



Gli abbonati al servizio potranno così accedere all'intero catalogo e giocare ai titoli preferiti senza limiti di tempo, salvando i propri progressi sul cloud e godendo di tutte le modalità disponibili (anche quelle multiplayer) fintanto che la propria sottoscrizione sarà attiva, un po' come succede per i servizi di video on demand tanto di moda nell'ultimo periodo.



Per il debutto di PlayStation Now manca solo l'ufficialità: il sito del servizio è già stato aggiornato con i dettagli nella nostra lingua, per cui non resta che attendere l'inaugurazione da parte di Sony per godere di questa nuova piattaforma anche in Italia.