Dall'annuncio della mancata presenza di Sony all' E3 2019 , sono iniziate le speculazioni su quelle che saranno le console che ci accompagneranno nella prossima generazione. Da una parte, si parla della piattaforma che sarà proposta da Microsoft dopo il successo di Xbox One X , che potrebbe abbandonare il supporto ottico per abbracciare completamente la distribuzione digitale . Dall'altra, ovviamente, i riflettori sono puntati su PlayStation 5 , la prossima console domestica della casa giapponese che punta a bissare il successo di PS4 e dominare nuovamente il mercato. Mentre ci si aspetta che le nuove console possano debuttare sul mercato nel 2020 , a conclusione del tradizionale ciclo vitale di sette anni (sia PS4 che Xbox One sono state infatti lanciate nel 2013), c'è chi sostiene che la presentazione possa avvenire già nei prossimi mesi, probabilmente nella prima parte del 2019 .

È il caso di Mat Piscatella, analista presso NPD Group, che in risposta a un utente su Twitter ha confermato di aspettarsi un calo nelle vendite di PS4 e Xbox One il prossimo anno, in concomitanza con l'annuncio di PlayStation 5 e Xbox Scarlett (nome in codice della prossima console della casa di Redmond). L'analista conferma inoltre che, a suo modo di vedere, Nintendo Switch continuerà la sua ascesa una volta entrato nel terzo anno di vita, probabilmente grazie a una nuova schiera di titoli esclusivi che il colosso giapponese proporrà per supportare la sua console ibrida.



A questo punto, crescono le probabilità che entrambe le aziende possano annunciare le nuove piattaforme il prossimo anno, in preparazione al lancio ufficiale nel 2020. Se nel caso di Microsoft è scontato credere in una presentazione all'E3 2019 di giugno, Sony si sarebbe defilata dalla conferenza losangelina per tenere un evento esclusivamente dedicato a PlayStation 5 nella seconda parte dell'anno. Al momento, però, si tratta di mere speculazioni.