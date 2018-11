Una Xbox One senza lettore disco, all'insegna del digital delivery

Con questo modello, Microsoft punta a diminuire di altri 100 dollari/euro il prezzo consigliato di Xbox One S, che al netto degli sconti e promozioni dei rivenditori potrebbe così aggirarsi intorno ai 150 euro (o anche meno, in occasioni particolari). Un target decisamente appetibile, con cui l'azienda americana punterebbe a massimizzare le vendite in vista del debutto della prossima Xbox, nome in codice Scarlett, che però non dovrebbe arrivare sul mercato prima del 2020.



Intanto, in casa Xbox è pronto già il piano per convincere coloro avessero già acquistato dei giochi Xbox One in formato fisico: nella primavera del prossimo anno, quando dovrebbe esordire il nuovo modello privo di lettore Blu-ray, Microsoft dovrebbe lanciare un nuovo programma "disc-to-digital", che permetterebbe agli acquirenti di restituire le proprie copie fisiche in cambio di un codice download con cui scaricare un gioco già posseduto in precedenza. Il colosso americano vuole così valutare al meglio la possibilità di lanciare una console priva di supporto ottico e puntare totalmente al digital delivery, ipotesi non così remota.



Tuttavia, per i fan più conservatori, Microsoft avrebbe in serbo una nuova revisione "ultra-slim" di Xbox One S che sarà lanciata più avanti nel 2019, probabilmente in vista della parte finale dell'anno e dunque durante le feste natalizie. Anche in questo caso, l'azienda proporrà un prezzo più basso rispetto al modello attuale, seppur verosimilmente superiore a quello del modello privo di lettore Blu-ray.