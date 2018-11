Xbox One: finalmente disponibile il supporto a mouse e tastiera

Microsoft ha reso disponibile l'aggiornamento di novembre della famiglia di console Xbox One, che include l'attesa compatibilità con mouse e tastiera.



D'ora in poi, infatti, sarà possibile collegare qualsiasi mouse o tastiera per giocare una lista di titoli in continuo rinvigorimento, tra cui spicca Fortnite:



- Fortnite

- Warframe

- Bomber Crew

- Deep Rock Galactic

- Strange Brigade

- Vermintide 2

- War Thunder

- X-Morph Defense

- Children of Morta

- DayZ

- Minion Master

- Moonlighter

- Vigor

- Warface

- Wargroove



Oltre al nuovo modo di giocare, l'aggiornamento comprende l'introduzione dell'app Amazon Music, un aggiornamento del supporto a Cortana e Alexa e un miglioramento della funzione di ricerca, che ora sarà attiva anche per i titoli "pronti per l'installazione" e giochi provenienti dai servizi in abbonamento EA Access e Xbox Game Pass.