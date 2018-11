PlayStation salta l'E3 2019, la fiera più importante dei videogiochi

Nella notte Sony ha dato un annuncio che ha scosso milioni di appassionati: PlayStation non sarà presente all'E3 del prossimo anno.



Dalla nascita della fiera più importante del mondo dei videogiochi, avvenuta nel 1995, non era mai successo che l'azienda giapponese si defilasse dall'evento e si vocifera che la decisione sia stata presa per preparare la strada all'annuncio di PlayStation 5 in un'occasione separata:



"Con l'evolversi continuo del settore, Sony Interactive Entertainment è determinata nel voler cercare sempre nuovi modi per rimanere in contatto con il suo pubblico".



Intanto, i concorrenti diretti, ovvero Microsoft e Nintendo, hanno già confermato la loro presenza alla fiera che si terrà dall'11 al 13 giugno 2019 in quel di Los Angeles.



Nel 2019 sentiremo parlare per la prima volta di PS5? Gli ultimi avvenimenti sembrano suggerire proprio di sì. Cliccate qui per scoprire cosa ci aspettiamo dalla nuova console di casa Sony.