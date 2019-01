Videogiochi, la lunga attesa è terminata: arriva Kingdom Hearts 3

Ci siamo, finalmente è arrivato il momento di mettere le mani su Kingdom Hearts 3, il capitolo conclusivo della saga di giochi di ruolo realizzata dagli autori di Final Fantasy in collaborazione con Disney (cliccate qui per leggere la nostra recensione). Ma questa settimana c'è spazio anche per un'altra manciata di titoli: scopriamo i videogiochi che debutteranno nei negozi dal 28 gennaio al 3 febbraio.



Martedì 29 gennaio



- Genesis: Alpha One per PC, PS4 e Xbox One

- Kingdom Hearts 3 per PS4 e Xbox One



Giovedì 31 gennaio



- Worbital per PC

- Tangledeep per Switch

- Necrosphere Deluxe per PS4 e Switch

- For Honor Anno 3: Vortiger per PC, PS4 e Xbox One

- Arc Savior per PC



Venerdì 1 febbraio



- Ace Combat 7: Skies Unknown per PC

- Animal Super Squad per Xbox One

- Song of Memories per PS4

- Spinnortality per PC

- Rainswept per PC

- Wargroove per PC e Switch

- 8-Bit Hordes per PS4 e Xbox One

- Anthem (demo pubblica) per PC, PS4 e Xbox One