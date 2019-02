Nintendo e Xbox verso una storica collaborazione

Negli ultimi giorni si stanno facendo sempre più inisistenti i rumor che vorrebbero Microsoft pronta a collaborare con Nintendo.



In particolare, l'azienda di Redmond sarebbe pronta a far sbarcare Xbox Game Pass, il servizio ad abbonamento mensile che permette di scaricare e giocare una ricca libreria di titoli, e l'app di Xbox su Nintendo Switch per iniziare a pubblicare giochi di sua proprietà sulla console ibrida della casa di Super Mario.



Stando alle voci di corridoio, ci sarebbe Ori and the Will of the Wisps a fare da apripista per un progetto più grande, che vedrà Project xCloud far girare tutti i giochi Xbox sulla console Nintendo.



Project xCloud è una tecnologia streaming ancora in lavorazione che espanderà gli orizzonti del brand Xbox permettendo di giocare su qualsiasi dispositivo senza necessariamente possedere una console.



Non è la prima volta che le due aziende si avvicinano e, dopo l'apertura dei server per il multiplayer condiviso in Minecraft, questa mossa andrebbe a concretizzare una volta e per tutte il sodalizio per constrastare il dominio di PlayStation. Continuate a seguirci per tutti i dettagli e le conferme del caso!