Google prepara il debutto nel mondo dei videogiochi: annuncio ufficiale a marzo

Per l'occasione, Google dovrebbe presentare finalmente la chiacchieratissima nuova console a cui sta lavorando da tempo, che realisticamente potrebbe essere un box in stile Chromecast concepito per utilizzare la nuova tecnologia Project Stream, già mostrata nelle scorse settimane con Assassin's Creed Odyssey.



Google potrebbe puntare sul lancio di una piattaforma streaming per permettere a tutti gli utenti interessati di giocare in streaming a un vasto catalogo di prodotti, offrendo al contempo un hardware dedicato già pronto per utilizzare Project Stream.



La compagnia di Mountain View terrà una conferenza il 19 marzo alle 19:00 (ora italiana), durante la quale svelerà ufficialmente le sue carte. Dall'annuncio di Google potrebbe dipendere il futuro dell'industria: Sony ha già in programma l'espansione del suo servizio PlayStation Now, e anche Microsoft sta lavorando a una piattaforma streaming per Xbox da affiancare alla sua sottoscrizione in stile Netflix, Xbox Game Pass. Di questo passo, l'ipotesi di dire addio alle console tradizionali e giocare esclusivamente in streaming sembra sempre meno remota.