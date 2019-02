NVIDIA Shield, la piattaforma per lo streaming di videogiochi diventa smart

Se siete tra i possessori di NVIDIA Shield TV , il dispositivo creato da una delle maggiori produttrici di schede grafiche al mondo, sarete felici di scoprire che tra qualche giorno il dispositivo che consente lo streaming di videogiochi includerà il supporto a una delle tecnologie del momento: gli assistenti personali, o smart assistant . In particolare, NVIDIA ha raggiunto un accordo con Google per l'integrazione di Google Assistant su tutti i dispositivi NVIDIA Shield TV e NVIDIA Shield TV + Gaming, permettendo di controllarne tramite comandi vocali tutte le sue funzionalità principali.

Google Assistant su NVIDIA Shield potrà interfacciarsi con tutte le funzionalità legate al gaming, avviando con i comandi vocali i giochi presenti nella propria libreria o il servizio di cloud gaming GeForce Now, ma sarà ovviamente compatibile con tutte le altre funzioni "multimediali" dell'assistente personale, permettendo di avviare una puntata della propria serie TV preferita, di visualizzare informazioni sul meteo, le condizioni del traffico o ascoltare musica direttamente tramite NVIDIA Shield.



L'azienda conferma il supporto agli speaker intelligenti della casa di Mountain View, che potranno essere interfacciati a NVIDIA Shield per il controllo della smart home e di tutti i dispositivi annessi, tra cui telecamere, luci ed elettrodomestici.



Il servizio è attualmente in fase di prova per un numero estremamente ridotto di utenti italiani, ma entro le prossime due settimane sarà esteso a tutti i possessori di NVIDIA Shield TV e Shield TV + Gaming.