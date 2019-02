Per PlayStation il futuro dei videogiochi è a piattaforme unificate

In un mondo che va sempre più verso lo streaming e il cloud, anche Sony, nella persona di Shawn Layden, sta immaginando un futuro senza console dove sarà possibile giocare su qualsiasi dispositivo.



In una recente intervista, il presidente di Sony Worldwide Studios ha parlato di videogiochi a piattaforme unificate, senza le bandiere di PlayStation, Xbox e Nintendo a farsi battaglia:



"Non voglio esagerare su questo perché potrebbe turbare alcune delle persone con cui lavoro, ma penso che in effetti stiamo guardando un mondo post-console in cui puoi avere esperienze di gioco di qualità attraverso una varietà di tecnologie.



Sicuramente, PS4 e PS4 Pro forniscono ciò che, naturalmente, riteniamo sia la migliore esperienza di gioco, ma le altre console là fuori, che si tratti di Nintendo Switch, Xbox One X, tablet o telefoni hanno sicuramente qualcosa da offrire.



Quello che dobbiamo fare è riconoscere tutto questo. Facciamo tutti parte della stessa comunità di gioco, ci limitiamo a farlo attraverso diverse porte. Penso che il futuro sarà un'estensione di questa metafora. La vostra piattaforma non sarà il vostro rifugio. Sarà solo la vostra porta per raggiungere tanti altri giocatori".



Anche Microsoft, oltre che Google e tanti altri big dell'industria dei videogiochi, si sta muovendo verso questa direzione e il primo passo sarà compiuto da Project xCloud, un servizio di gaming on demand che offrirà il catalogo dei giochi Xbox One su qualsiasi dispositivo, si tratti di smartphone, tablet o PC poco performanti (ve ne abbiamo parlato qui).