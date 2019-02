Videogiochi, una cartuccia di Super Mario venduta a 100mila dollari

Il collezionismo può portare spesso a spendere cifre folli pur di accaparrarsi l'oggetto dei propri desideri. Immaginate di trovarvi di fronte a un esemplare sigillato e immacolato di Action Comics #1 , ovvero il fumetto che ha segnato la prima apparizione in assoluto di Superman sulla scena supereroistica: acquistare un albo del genere in buone condizioni potrebbe richiedere tanti soldi, ma per portarsi a casa una versione perfetta invece servono decine di migliaia di euro. È quello che è successo a un gruppo di amanti dei videogiochi, in particolare appassionati dell'icona Super Mario , che si sono ritrovati di fronte a una primissima edizione di Super Mario Bros. per NES , sigillata e in condizioni pressoché perfette: pur di portarsi a casa questo esemplare più unico che raro, tre collezionisti hanno unito le forze e speso qualcosa come 100mila dollari per completare la transazione.

In particolare, si tratta di una rarissima edizione di Super Mario Bros. per NES distribuita da Nintendo nel 1985 esclusivamente nelle città di New York e Los Angeles, sigillata con un adesivo che la rende preziosa e, ovviamente, incredibilmente costosa. La versione in questione ha ottenuto dal gruppo Wata Games una classificazione altissima, con il rivestimento in cartone che ha fatto registrare un punteggio "Near Mint" (quasi immacolato) di 9.4 su 10, e un Seal Rating (il grado di integrità del sigillo) di A++.



Lo scorso 6 febbraio, tre collezionisti rinomati come Jim Halperin (fondatore di Heritage Auctions), Zac Gieg (proprietario di Just Press Play Video Games) e Rich Lecce (proprietario dell'azienda Robert B. Lecce Numismatist) hanno scelto di non lasciarsi scappare questo pezzo unico e investire ben 100.150 dollari per acquistare la prima stampa di Super Mario Bros., che sarà conservata con cura al fine di non comprometterne le condizioni e il valore.