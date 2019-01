"Chi perde prepara il tè": la storia di una coppia che si sfida ogni giorno a Mario Kart 64

Chi ha detto che i videogiochi sono solo per ragazzi? C'è chi decide di utilizzarli per evadere dalla realtà, per ritagliarsi un attimo di relax oppure... per decretare chi dovrà occuparsi delle mansioni domestiche.



È il caso di una coppia di Harrogate, Regno Unito, che sceglie di affidarsi a Mario Kart 64 per stabilire chi dovrà preparare la prossima tazza di tè. Un rito che va avanti ogni singolo giorno dal 2001.