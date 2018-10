Bully 2 sarà il prossimo gioco dei creatori di GTA?

Ricordate Bully, il videogioco per PS2 dei creatori di GTA che permetteva di impersonare un bullo in un college americano? Nel 2006 fu al centro di una polemica con tanto di interrogazione parlamentare del ministro Fioroni, che "costrinse" i produttori a cambiare il nome della versione italiana, conosciuta come Canis Canem Edit. Beh, a quanto pare è in lavorazione un seguito.



Stando a un'indescrizione giunta alle orecchie di un sito di appassionati, sempre molto affidabili quando si tratta di titoli firmati Rockstar, è stato avviato un casting per nuovo videogioco non ancora annunciato, realizzato da un importante studio che ha sede anche in Inghilterra. Il progetto ruoterebbe attorno a degli attori in fase adolescenziale e ruoli da professori per un thriller/drama: l'identikit perfetto di Bully 2.



Dopo la pubblicazione di Grand Theft Auto 5, Rockstar Games è stata più volte al centro di voci di corridoio che la volevano impegnata con un seguito di Bully e con Red Dead Redemption 2 alle porte, i rumor sembrano sempre più plausibili.



Non ci resta che attendere con trepidazione il lancio del western per PlayStation 4 e Xbox One e attendere novità, ammesso che GTA 6 non abbia la precedenza...