GTA 6 arriverà in esclusiva temporale per PlayStation 5

Altro giorno, altro rumor su Grand Theft Auto 6: le indiscrezioni si fanno sempre più insistenti e gran parte di queste potrebbero rivelarsi veritiere.



Dopo avervi parlato del presunto protagonista, un'aspirante re della droga che inizierà la sua carriera a Liberty City, per poi spostarsi a Vice City, ci sono dettagli inediti sulla sua uscita.



A quanto pare, stando a un insider vicinissimo a Rockstar Games, GTA 6 arriverà in esclusiva temporale di 30 giorni su PlayStation 5 (probbabilmente già nel suo primo anno di vita) per poi debuttare, solo allo scadere di questo periodo, anche su Xbox Scarlett.



L'informatore, che ha preferito cancellare le informazioni diffuse su internet subito dopo la loro pubblicazione, sembrerebbe anche certo di una cosa: il nuovo GTA è stato pensato esclusivamente per la nuova generazione di console e non sbarcherà in alcun modo su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.



In attesa di ulteriori dettagli e le prime conferme ufficiali, vi invitiamo a prendere le suddette informazioni con le pinze: vi aggiorneremo non appena si sarà qualcosa in più sul sesto GTA, il fenomeno mondiale spesso al centro di polemiche e da conoscere in profondità.