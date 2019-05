"La potenza di PS5 è incredibile", assicura uno sviluppatore di SEGA

È un momento di grande fermento per gli appassionati di videogiochi: le console attualmente in commercio sono pronte per il pensionamento ed entro il 2020 saranno finalmente disponibiili quelle di nuova generazione, con PlayStation 5 in prima fila.



Gli sviluppatori, quindi, sono già alle prese con i primi progetti per le nuove macchine e non mancano le dichiarazioni ricche di entusiasmo. Oggi vi riportiamo quella di Toshihiro Nagoshi, responsabile dello studio che ha realizzato Yakuza, l'apprezzata serie dedicata alla criminalità giapponese.



Ecco le parole dello sviluppatore di SEGA su PS5:



"Ha una potenza computazionale è incredibile. Quando pensiamo a nuove tipologie di gameplay che possano sfruttare appieno questo potenziale, non siamo sicuro di quanti e quali aspetti delle attuali meccaniche di gioco potranno essere trasportati nel nuovo contesto".



Più che a una rivoluzione grafica, che comunque ci sarà, lo sviluppatore sta quindi pensando a una rivoluzione tecnica, anche viaggiando con la mente verso le future possibilità dell'intelligenza artificiale e del machine learning:



"In primis c'è stato un incremento grafico, poi in termini di network. Ora credo che sia arrivato il momento di tornare all'era della programmabilità: l'intelligenza artificiale e il machine learing continueranno a evolversi".



Discorsi puramente tecnici che fanno però sognare: manca davvero poco al debutto delle nuove console, continuate a seguirci per tutte le novità dei prossimi mesi!