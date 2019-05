Death Stranding, il nuovo gioco dal creatore di Metal Gear ha una data di lancio

Per l'occasione, Sony ha mostrato alcune scene di gameplay del gioco che, tra gli altri, vedrà protagonisti attori hollywoodiani come Norman Reedus (The Walking Dead) e Mads Mikkelsen (Casino Royale, Doctor Strange, Polar).



Il video sottolinea l'importanza di creare un legame con gli altri, lasciando intendere la presenza di meccaniche multiplayer per ricostruire una società frammentata e fronteggiare la presenza di oscure entità non meglio specificate.



Considerata l'assenza di Sony all'E3 2019 di Los Angeles, difficile stabilire quando sarà possibile provare con mano Death Stranding per farsi un'idea più concreta sullo stile di gioco che, ancora adesso, è totalmente avvolto nel mistero: il video mostra elementi stealth, un sistema di combattimento e anche un modulo di guida, tuttavia è difficile intuire esattamente come tutti gli elementi si incastreranno in un unico ecosistema.



Maggiori informazioni potrebbero arrivare in estate, quando Sony confermerà (o meno) la sua partecipazione alla Gamescom 2019 di Colonia. Nel frattempo, non perdete il nuovo trailer ufficiale di Death Stranding.