Uncharted: il film con Tom Holland è quasi pronto

Sony ha deciso di investire sulla produzione di film e serie TV basate sui suoi videogiochi più famosi con la nuova etichetta PlayStation Productions.



In vista di tutte le novità dei prossimi mesi, tra cui spicca la serie basata su Twisted Metal, pazzo gioco di corse dell'era PS1, il colosso giapponese ha aggiornato gli appassionati riguardo il film di Uncharted.



La pellicola è in uno stato di sviluppo avanzato e racconterà una storia antecedente a Uncharted: L'abisso d'oro, prequel della serie per PlayStation Vita. Il protragonista sarà un Nathan Drake adolescente interpretato da Tom Holland, lo Spider-Man del Marvel Cinematic Universe. Alla regia, invece, ci sarà Dan Trachtenberg, il regista di 10 Cloverfield Lane e del prossimo film di Houdini.



Non dovrebbero passare molto tempo prima di avere nuove notizie sul film: continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti!