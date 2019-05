Just Cause: arriva il film dal creatore di John Wick

Just Cause, l'esplosiva saga open world con protagonista l'agente segreto Rico Rodriguez, riceverà un adattamento cinematografico scritto dal creatore di John Wick, Derek Kolstad.



La notizia arriva a pochi ore dalla conferma di John Wick 4, avvenuta nei giorni in cui si è concretizzato il successo al botteghino del terzo capitolo.



Robert Kulzer di Constantin Films e Adrian Askarieh di Prime Universe Films saranno i produttori del film, la cui storia dovrebbe seguire una nuova avventura di Rodriguez, che sarà impegnato a liberare un paese dalla dittatura. È stata confermata, quindi, la tipologia di racconto che ha caratterizzato quattro videogiochi sviluppati da Avalanche Studios.



Entrambi i produttori hanno già lavorato a pellicole tratte da videogiochi in passato, curando rispettivamente il debutto di Resident Evil e Hitman.



L'ultimo capitolo della saga di Just Cause 4 è disponibile dallo scorso dicembre per PC, PlayStation 4 e Xbox One (cliccate qui per leggere la nostra recensione).