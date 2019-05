George R.R. Martin e From Software insieme per un nuovo videogioco

Un'indiscrezione molto suggestiva sta facendo rapidamente il giro del mondo e scatenando le fantasie degli amanti dei videogiochi: stando a quanto riportato dal portale Gematsu, lo scrittore George R.R. Martin , noto per aver dato vita al romanzo che ha ispirato la serie televisiva Il Trono di Spade , sarebbe al lavoro su un nuovo progetto open-world realizzato da From Software . Martin sarebbe coinvolto nel nuovo progetto di Hidetaka Miyazaki , responsabile della software house giapponese nonché autore di Dark Souls, Bloodborne e del più recente Sekiro: Shadows Die Twice, e avrebbe lavorato alla sceneggiatura di un progetto noto internamente come Great Rune .

Secondo le voci, si tratterebbe di un'avventura con elementi ruolistici ambientata nelle terre norrene, riproposte sotto forma di open-world completamente esplorabile da parte del giocatore e suddiviso in vari regni. Ciascuno di essi sarà protetto da un monarca che, una volta sconfitto, fornirà al giocatore nuove abilità che lo renderanno sempre più potente. Si vocifera che l'ambientazione norrena sarà impreziosita da numerose leggende e personaggi celebri della mitologia nordica.



Stando al report di Gematsu, il progetto sarà prodotto da Bandai Namco e presentato per la prima volta all'E3 2019, in occasione della conferenza di Microsoft a Los Angeles. Dal canto suo, Martin ha confermato sul proprio blog di aver offerto la propria consulenza a un noto team di sviluppo per la creazione di un videogioco, e a questo punto sembra solo questione di tempo prima che arrivi la conferma ufficiale sul nuovo brand creato dall'autore di uno dei fenomeni più amati degli ultimi anni.