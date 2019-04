Pausa caffè con Ualone 9 aprile 2019 11:16 Da Cuphead a Sekiro: lʼimportanza della difficoltà nei videogiochi moderni Grazie a From Software e a molti prodotti indipendenti, la difficoltà nei videogiochi sembra essere tornata in auge

Nei primi anni dopo il 2000, pareva che i videogiochi fossero diventati fin troppo facili. Di sicuro, in questo modo, l’industria è riuscita ad espandersi, raggiungendo nuove fette di pubblico e in particolare tutte quelle persone che, spaventate dalla difficoltà e dalla complessità dei giochi elettronici, non si erano mai avvicinate a questo mondo in passato.



È un riassunto un po’ troppo stringato e generico di un certo periodo storico, ma è vero che in quel decennio la tendenza è stata questa. Negli ultimi dieci anni, invece, un po’ per i lavori recenti di From Software, un po’ per molte produzioni indipendenti fortemente ispirate ai giochi duri e puri d’un tempo, la difficoltà è tornata di moda.

Dark Souls ha contribuito a riportare in auge la difficoltà come caratteristica di un videogioco. Chiunque abbia seguito il mondo dei videogiochi nell’ultimo decennio si è sicuramente accorto di quanto il tema della difficoltà sia tornato sotto i riflettori. Tutto è cominciato quando Demon’s Souls prima e Dark Souls poi hanno affascinato un numero sempre crescente di giocatori, grazie a una richiesta di impegno e concentrazione fuori dal comune, per gli standard di qualche anno fa. Chiaramente la difficoltà non è l’unica caratteristica che andrebbe attribuita ai giochi del filone Souls, che sono per lo più splendidi per tanti altri motivi, così come lo sono i loro eredi Bloodborne e Sekiro: Shadows Die Twice, ma è innegabile che parte del fascino di questi prodotti sia da ascrivere proprio al grado di sfida che propongono.



Lo stesso succede anche con alcuni giochi indipendenti di questi ultimi anni, che riportano alla mente il gameplay, lo stile e appunto la difficoltà dei prodotti degli anni ’80 e ’90. Tempi in cui finire un gioco da sala era un’impresa quasi leggendaria, da inseguire e coltivare spendendo un patrimonio in monetine. Oggi, quindi, ai vari tripla-A facili e guidati che comunque continuano a esistere, si sono nuovamente affiancati un bel po’ di giochi difficili, che fanno godere una bella fetta di videogiocatori, e non necessariamente nostalgici. Ad amare le sfide ardue sono anche i più giovani, segno del fatto che, se ben proposta, anche la difficoltà può essere una caratteristica attraente.