PlayStation Productions, l'etichetta per film e serie TV basate su videogiochi

Sony ha intenzione di espandere il marchio PlayStation portandolo al cinema e in TV con prodotti realizzati internamente.



Lo farà con la sua nuova etichetta, denominata PlayStation Productions, che si occuperà della realizzazione di film e serie TV basati sui videogiochi in esclusiva per le sue console, come God of War, The Last of Us, Uncharted e moltissimi altri.



A capo di questa divisione ci sarà Asad Qizilbash e il tutto sarà supervisionato da Shawn Layden, il presidente dei Worldwide Studios di Sony Interactive Entertainment.



La distribuzione delle opere cinematografiche e televisive verrà affidata a Sony Studios ma la loro creazione sarà esclusivamente nelle mani di PlayStation Productions, che in base al gioco deciderà se sarà meglio affidarsi al mondo del cinema o quello della televisione. Qizilbash, infatti, ha dichiarato che la divisione farà di tutto per far emergere gli aspetti caratterizzanti dei videogiochi Sony.



Al momento non sappiamo quale sarà il primo progetto di PlayStation Productions, continuate a seguirci per saperne di più!