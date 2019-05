Nel secondo episodio del suo evento in streaming State of Play, Sony ha presentato una serie di novità che saranno disponibili prossimamente per i fan PlayStation.



Un evento che ha fornito ai fan la data di lancio della riedizione di un cult come MediEvil, che tornerà su PS4 il prossimo 25 ottobre, e mostrato un nuovo assaggio dell'attesissimo Final Fantasy VII Remake, gioco di ruolo che si credeva ormai disperso dopo l'annuncio di qualche anno fa all'E3 di Los Angeles. Per il titolo di Square-Enix non c'è ancora una data ufficiale, ma toccherà aspettare verosimilmente la conferenza della stessa casa nipponica alla fiera losangelina che si terrà il prossimo mese.