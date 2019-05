EA Access arriva su PS4, sarà possibile provare FIFA 20 in anteprima

Electronic Arts ha confermato che a luglio arriverà su PlayStation 4 EA Access, il suo servizio ad abbonamento per provare giochi in anteprima, accedere a una libreria di videogiochi completi da scaricare e ottenere sconti sull'acquisto del suo parco titoli.



Pagando un abbonamento mensile o annuale, il servizio metterà a disposizione da subito giochi del calibro di Titanfall 2, Battlefield V e The Sims 4, ma la caratteristica più importante di tutte sarà quella che permetterà di giocare dieci ore di FIFA 20 una settimana prima del lancio ufficiale, che avverrà alla fine di settembre.



"Dato che continuiamo ad investire in servizi digitali e in abbonamento, portare i nostri giochi ad un numero sempre maggiore di persone su entrambe le console è una entusiasmante opportunità per tutti. Il nostro obiettivo è offrire ai giocatori più scelta per provare i nostri giochi dovunque e come desiderano e siamo felici di portare il servizio su PlayStation 4", sono state le parole di Matt Bilbey, Executive VP of Strategic Growth in Electronic Arts.



EA Access è disponibile da tempo anche su Xbox One ed è da sempre il modo migliore per testare i giochi marchiati Electronic Arts, come il prossimo Need for Speed o Star Wars Jedi: Fallen Order, che faranno parte del programma per giocare in anteprima proprio come FIFA 20.