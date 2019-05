Microsoft brevetta un controller speciale per Xbox con "schermo" in braille

Il controller permetterebbe a giocatori con problemi legati alla vista di leggere sottotitoli e chat testuali con altri giocatori grazie a un pannello rimovibile in braille situato nella parte posteriore, con sei levette simili a quelle già viste nel controller Elite anch'esse caratterizzate da testo in braille.



Stando al brevetto, questo particolare accessorio includerebbe anche un microfono capace di convertire i comandi vocali in braille. Il controller sarà compatibile non solo con Xbox One, ma anche con PC e dispositivi mobile, così da rappresentare una soluzione universale per i giocatori affetti da problemi di vista.



Al momento non è chiaro se l'azienda metterà effettivamente in commercio l'accessorio, ma non è da escludere che l'annuncio ufficiale possa arrivare in occasione della conferenza Xbox all'E3 2019 di giugno.