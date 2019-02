Xbox Adaptive Controller, la periferica da gioco che ha fatto commuovere al Super Bowl 2019

Dopo un'assenza di ben quattro anni, Microsoft ha scelto di tornare al Super Bowl con uno spot incentrato su una delle periferiche più importanti realizzate dalla casa di Redmond nell'ultimo periodo: Xbox Adaptive Controller.



L'accessorio per PC e Xbox One, studiato per favorire l'accessibilità ai giocatori diversamente abili, è stato infatti protagonista dello spot pubblicitario presentato dall'azienda durante l'evento sportivo più atteso dell'anno, con una campagna di sensibilizzazione che ha puntato i riflettori su alcuni bambini meno fortunati degli altri, mostrando come Xbox Adaptive Controller li abbia aiutati a oltrepassare delle barriere altrimenti insuperabili.



Il controller dispone di due bottoni di grandi dimensioni e 19 input che possono essere collegati a svariati accessori così da soddisfare i bisogni di tutti i giocatori diversamente abili, il tutto programmabile in base alle esigenze dell'utente. Per farvi un'idea più precisa del suo funzionamento, vi invitiamo a non perdere il commovente video intitolato "We All Win".