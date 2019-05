PROVATO IN ANTEPRIMA 6 maggio 2019 08:38 Senna rivive a 25 anni dalla morte: eccolo in F1 2019 Siamo volati ad Amburgo per provare con mano la nuova edizione della Formula 1 targata Codemasters

Il 30 aprile scorso il Prototyp Museum di Amburgo ha ospitato la presentazione alla stampa specializzata di F1 2019, nuova edizione del gioco ufficiale della Formula 1 sviluppato da Codemasters e distribuito da Koch Media. Il gioco sarà venduto in due versioni, Legends e Anniversary Edition, rispettivamente disponibili a partire dal 25 e 28 giugno per PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.



La differenza principale tra le due edizioni sarà rappresentata dall'inclusione già al lancio nella Legends Edition della McLaren MP4/5B di Ayrton Senna e della Ferrari F1-90 del suo eterno rivale Alain Prost, che si aggiungeranno alle tante altre monoposto moderne, classiche e - novità – di Formula 2 offerte anche dalla Anniversary Edition. Noi di Tgcom24 e Mastergame abbiamo provato in anteprima le novità proposte dalla software house britannica.

Inutile dire che, non appena abbiamo potuto mettere le mani sul gioco - grazie a una solida versione PC d'anteprima collegata a numerosi Playseat Formula 1, pedaliere e volanti griffati Fanatec (oltre a tanti CSL Elite F1, anche un "prepotente" Podium Racing Wheel F1 con direct drive DD2) – abbiamo scelto di calarci subito nei compianti panni della leggenda brasiliana che ci ha lasciato giusto 25 anni fa, e accettare una delle otto sfide proposte nel gioco a lui e alla sua altrettanto leggendaria McLaren bianco-rossa.



Domare il sovrasterzo di potenza del dieci cilindri Honda provando a superare dieci avversari in cinque minuti sul circuito di Monza ci ha regalato sensazioni tecniche nonché emozioni nostalgiche di primissimo piano, nel contempo ricordandoci la flessibilità di tutto il sistema di gioco confezionato da Codemasters: dalla selezione delle assistenze elettroniche più adatte alla propria abilità tecnica, ai settaggi meccanici e aerodinamici delle monoposto; dall'evoluzione grafica di un EGO Engine 4 ora nettamente migliore nella resa delle gare in notturna, all'impostazione del livello dell'intelligenza artificiale degli avversari computerizzati.