F1 2019, il videogioco ufficiale della Formula 1 anticipa a giugno

La richiesta di migliaia di appassionati è stata accolta: Codemasters ha annunciato F1 2019 con una data di uscita anticipata di ben due mesi rispetto al passato. Il nuovo gioco ufficiale della Formula 1 sarà disponibile in tutti i negozi e gli store digitali da venerdì 28 giugno per PC , PlayStation 4 e Xbox One, ovvero durante il weekend del Gran Premio d'Austria.

“Siamo assolutamente lieti di poter lanciare F1 2019 in anticipo, durante la Stagione di Formula 1, in questo modo il gioco può essere giocato e apprezzato mentre il campionato del mondo reale è in atto. La nostra stretta relazione con Formula 1 ha giocato un ruolo fondamentale nel raggiungimento di questo obiettivo chiave per il franchise. Tutto ciò, oltre al nostro ciclo di sviluppo di quasi due anni, ci ha permesso di sviluppare alcune nuove interessanti funzionalità e altre novità per il franchise che non vediamo l'ora di condividere con la nostra community nei prossimi mesi", sono state le parole di Paul Jeal, F1 Franchise Director presso Codemasters.



Tra le novità ci sarà la possibilità di mettersi al volante di un' auto appositamente progettata in collaborazione con il team tecnico di F1, guidato da Ross Brawn e Pat Symonds. La vettura sarà disponibile nella modalità multiplayer, aderirà ai regolamenti del 2019 e includerà una gamma di design di livree che offriranno ai giocatori un nuovo livello di personalizzazione.



Vi lasciamo al teaser trailer con cui è arrivato l'annuncio: continuate a seguirci per scoprire tutte le novità delle prossime settimane!