MotoGP 19, il videogioco ufficiale del Motomondiale torna a giugno

"MotoGP19 celebra la passione per i motori di Milestone e della sua community, con innovazioni tecnologiche uniche che permettono un realismo e un livello di sfida mai visti prima. Grazie a MotoGP 19 i giocatori potranno prendere parte alla stagione 2019, scegliendo se affontare subito i campioni della MotoGP o se vestire i panni di un giovane pilota, che dalla Red Bull MotoGP Rookies Cup si fa strada fino a raggiungere la classe regina.



Gli sviluppatori di Milestone hanno fatto tesoro dei numerosi feedback provenienti dai suoi giocatori e hanno dato alla community ciò che chiedeva a gran voce: un livello di sfida ancor più alto per chi vuole spingersi sempre oltre i propri limiti, un’esperienza multiplayer più fluida per chi ama giocare in compagnia dei propri amici e un maggior numero di contenuti single player", si legge nell'annuncio della software house milanese.



Ecco le novità promesse dal capitolo targato 2019:



- Le reti neurali per un’intelligenza artificiale super performante

- Una nuova esperienza Multiplayer

- Una modalità Sfide Storiche rinnovata

- La Personalizzazione dello stile del pilota più elaborata

- L'introduzione del FIM Enel MotoE World Cup



Dopo il successo delle scorse due edizioni, inoltre, è stato anche confermato il torneo eSport sponsorizzato dalla Dorna, il MotoGP eSport Championship, "in cui i migliori giocatori provenienti da tutti il mondo si sfideranno per il titolo di Campione".