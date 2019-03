Italian Video Game Awards 2019: i candidati italiani

AESVI, l'associazione di categoria che riunisce i protagonisti dell'industria dei videogiochi, ha annunciato tutti le novità degli Italian Game Awards 2019 dedicate alle produzioni italiane.



Durante la "notte degli Oscar dei videogiochi" nostrana saranno assegnate ben 4 statuette legate all'industria italiana. I giurati del Premio, tra cui spicca il nostro Gian Luca Rocco, hanno identificato i titoli che si contenderanno la vittoria nelle categorie "Best Italian Game" e "Best Italian Debut Game", ecco le nomination:



Best Italian Game



- Assetto Corsa Ultimate Edition

- Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans

- OkunoKA

- Remothered: Tormented Fathers

- Ride 3



Best Italian Debut Game



- Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans

- Detective Gallo

- Milanoir

- Nantucket

- Remothered: Tormented Fathers



GameIndustry.biz, una delle testate di riferimento del settore a livello internazionale, assegnerà invece lo "Special Recognition Award" all'azienda italiana di maggior successo nel mondo e al professionista italiano che ha dato maggior risalto al made in Italy a livello internazionale.



È quasi tutto pronto per la cerimonia che si terrà l'11 aprile all'Acquario Romano di Roma e sarà trasmessa in diretta streaming su Twitch: continuate a seguirci per tutte le novità delle prossime settimane!