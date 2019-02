Milano capitale dell'eSport: è sold out per la finale di Rainbow Six

Grande successo per la finale del torneo eSport "Pro League Season IX" di Rainbow Six Siege che si terrà a metà maggio a Milano: tutti i biglietti dell'evento (ve ne abbiamo parlato qui) sono andati sold out in soli tre giorni dalla messa in vendita.



Un successo in tempi record che farà da apripista a uno show senza precedenti in Italia, raccontano soddisfatti gli organizzatori:



"Un’ulteriore conferma della passione degli italiani per gli sport videoludici e dell’attesa attorno a questa competizione che consacrerà Milano per un intero weekend come capitale mondiale dell’esport. Ad accogliere la miriade di appassionati che si riverserà nel capoluogo meneghino durante il weekend del 18 e 19 maggio ci penserà il maestoso e iconico Palazzo del Ghiaccio, che sarà sotto gli occhi di tutto il mondo grazie al live streaming trasmesso in ben 14 lingue".



L'evento, che vedrà scontrarsi giocatori da Asia-Pacifico, Europa, America Latina e America del Nord per un montepremi di 275.000 $, è solo una delle tante competizioni a base di videogiochi che coinvolgono milioni di spettatori e premi da sogno: la coppa del mondo di Fortnite, ad esempio, comincerà ad aprile e avrà un montepremi di 100 milioni di dollari.



Insomma, in Italia come nel mondo, l'eSport è più vivo che mai!