Fortnite: cifra record per la World Cup, montepremi da 100 milioni

Epic Games ha svelato le prime informazioni della Fortnite World Cup, che quest'anno partirà con una premessa niente male: il montepremi totale sarà di 100 milioni di dollari.



La cifra, superiore a qualsiasi altra nell'ambito (l'ultimo record era di Dota 2 con 25 milioni di dollari), supporterà tutte le sfide che si terranno da aprile a luglio, con una finale newyorkese da ben 30 milioni di dollari:



"Il cammino della Fortnite World Cup si apre con dieci open di qualificazione settimanali che si svolgeranno online dal 13 aprile al 16 giugno. Ogni settimana, fra tutti i giocatori di Fortnite idonei, saranno messi in palio 1.000.000 $, distribuiti tra un'ampia rosa di vincitori.



I migliori 100 giocatori singoli e le migliori 50 coppie da tutto il mondo ci raggiungeranno alla finale di Fortnite World Cup, il 26-28 luglio a New York, con un premio totale di 30.000.000 $ in palio! Ciascun giocatore partecipante avrà una vincita di 50.000 $ garantita e il campione singolo di Fortnite World Cup tornerà a casa con 3.000.000 $ in tasca".



Tutte le iniziative saranno accompagnate da eventi all'interno del gioco e trasmissioni in diretta, per un torneo a cui potranno prendere parte giocatori da tutto il mondo, a patto che dimostrino di essere all'altezza e... abbiano più di 13 anni!