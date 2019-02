Il videogioco di febbraio: Anthem, quando Iron Man si dà agli sparatutto

Per un team come BioWare, abbandonare il genere d'appartenenza (quello dei giochi di ruolo) per darsi a uno sparatutto multiplayer ambientato in un mondo completamente esplorabile è stata una grande sfida. Alla fine, dopo anni di lavorazione, gli autori di Baldur's Gate, Star Wars: Knights of the Old Republic, Mass Effect, Dragon Age sono riusciti a realizzare un ambizioso progetto che ci porta a esplorare il mondo di Bastion, colpito da un misterioso potere noto come Inno dei Creatori. Per sopravvivere all'interno di un mondo ostile, i giocatori vestiranno i panni degli Specialisti, unici in grado di pilotare gli Strali: si tratta di poderose nanotute capaci di trasformare un essere umano in un novello Iron Man, offendo agilità e mezzi offensivi degni del personaggio dei fumetti Marvel.



Anthem è disponibile dal 22 febbraio su PC, PlayStation 4 e Xbox One, e permette di esplorare l'affascinante open-world creato da BioWare in compagnia di altri tre amici, che potranno scegliere una delle quattro "classi" di robot disponibili nel gioco. Abbiamo riassunto le caratteristiche salienti dello sparatutto in terza persona in questo video: Anthem, per noi di Mastergame, è il gioco di febbraio.