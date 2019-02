Anthem: arriva il cortometraggio diretto dal regista di District 9

Si chiamerà Anthem Conviction e sarà pubblicato su YouTube nella giornata di giovedì 14 febbraio:



"Dal regista nominato agli Oscar di District 9, Elysium e Humandroid, ecco una storia ambientata nel ricco mondo di Anthem creato da BioWare. Neill Blomkamp (con Oats Studios) e BioWare presentano Conviction, una storia di Anthem con attori in carne e ossa.



In Anthem, i giocatori devono avventurarsi in un mondo vivo in continua evoluzione, affrontando i pericoli che minacciano la sicurezza degli abitanti di Fort Tarsis. Esplorando il mondo, completando missioni e proteggendo l'umanità, i giocatori scoprono personaggi intriganti e una storia esclusiva proposta da BioWare.



In Conviction, Neill esplora il vasto mondo di Anthem creato da BioWare attraverso una nuova storia ambientata decenni prima dell'inizio del gioco. Il cortometraggio di Neill rappresenta l'occasione di vedere il mondo di Anthem attraverso occhi diversi, con ambienti straordinari, nuovi personaggi e una nuova storia".



La collaborazione tra Electronic Arts e Neill Blomkamp celebrerà a tutti gli effetti il debutto del gioco, che avverrà il 22 febbraio su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Vi lasciamo al teaser del film, buona visione!