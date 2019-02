Videogiochi, è la settimana più "calda" di inizio 2019

Quella appena cominciata è una delle settimane più ricche di videogiochi di spessore di inizio 2019: c'è lo sparatutto horror Metro Exodus, il picchiaduro che mescola i mondi di Dragon Ball, Naruto e One Piece Jump Force, il ritorno post-apocalittico di Far Cry con New Dawn e l'accesso anticipato di Anthem, il nuovo gioco dei creatori di Mass Effect. Ma non è tutto, ecco tutti i titoli in pubblicazione dall'11 al 17 febbraio:



Martedì 12 febbraio



- Arcade Spirits per PC

- The King’s Bird per PS4, Xbox One e Switch

- HackyZack per PS4

- Conarium per PS4 e Xbox One

- Evolution per PC, Android e iOS

- Hyper Jam per PC, PS4 e Xbox One

- Trials Rising per PC, PS4, Xbox One e Switch



Mercoledì 13 febbraio



- Eastshade per PC

- Intruders: Hide and Seek per PS4 (PS VR)



Giovedì 14 febbraio



- Degrees of Separation per PC, PS4, Xbox One e Switch

- The Textorcist: The Story of Ray Bibbia per PC

- Civilization 6: Gathering Storm per PC

- Tokyo School Life per Switch

- Cook, Serve, Delicious 2 per PS4

- Space War Arena per Switch

- OlliOlli: Switch Stance per Switch

- Resort Boss: Golf – Steam Early Access per PC



Venerdì 15 febbraio



- Metro: Exodus per PC, PS4 e Xbox One

- Crackdown 3 per PC e Xbox One

- Far Cry New Dawn per PC, PS4 e Xbox One

- Jump Force per PC, PS4 e Xbox One

- Anthem per PC e Xbox One (prova ad accesso anticipato con EA Access e Origin Access)

- Anthem per PC (gioco completo con Origin Access Premier)

- Beat Blaster – Steam Early Access per PC (Rift e Vive)

- Constructer Plus per PC, PS4, Xbox One