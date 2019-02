Confermato il ritorno di Need for Speed e Plants vs. Zombies

Nell'ultima riunione con gli investitori Electronic Arts ha annunciato la lineup di giochi che saranno disponibili entro fine anno.



Oltre agli sportivi, come FIFA 20 e Madden 20, e il nuovo gioco di Star Wars realizzato dagli sviluppatori di Titanfall, Star Wars Jedi: Fallen Order, l'azienda americana ha confermato il ritorno a grande richiesta di due serie molto apprezzate: Need for Speed e Plants vs. Zombies.



Non conosciamo, tuttavia, la natura di entrambi i titoli e probabilmente dovremo aspettare l'E3 2019, la fiera più importante del mondo dei videogiochi che si tiene a giugno, per saperne di più.



L'ultima apparizione di Need for Speed risale al 2017, quando uscì Payback, mentre Plants vs. Zombies non risponde all'appello dal 2016, quando fu pubblicato lo sparatutto Garden Warfare 2. Continuate a seguirci per tutte le novità dei prossimi mesi!