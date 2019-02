Days Gone, il nuovo trailer mostra una disperata lotta per la sopravvivenza

In arrivo ad aprile, Days Gone è la nuova esclusiva del catalogo PS4 sviluppata da Sony Bend Studio, il team che ha dato i natali a un franchise storico come Syphon Filter.



A due mesi dal debutto, continua il processo di avvicinamento al survival ambientato in un open-world infestato dagli zombi, con un nuovo video in italiano che pone particolare enfasi sulle difficoltà nella lotta per la sopravvivenza.