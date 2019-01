Il mondo di Days Gone si mostra in un video tutto in italiano

Mancano poco più di tre mesi al debutto ufficiale di Days Gone , la nuova esclusiva del catalogo PS4 creata dagli autori di Syphon Filter, Sony Bend Studio . Il team di sviluppo ha svelato l'arrivo di due edizioni da collezione per il gioco open-world, mostrando anche un nuovo trailer ufficiale dedicato a una delle regioni che comporranno lo scenario ispirato all'Oregon.

Il trailer, intitolato Il mondo di Days Gone, ci propone un primo sguardo alla regione di Farewell, un tempo paradiso per gli appassionati di escursionismo, campeggio e pesca.



Con il diffondersi dell'epidemia, Farewell si è tramutata in un posto che pullula di erranti, gli zombi che saranno presenti in questa avventura post-apocalittica. Diamo un'occhiata.