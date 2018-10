Days Gone per PlayStation 4 è stato rimandato

Days Gone, il gioco survival a base di zombie in esclusiva PlayStation 4 dai creatori di Syphon Filter, è stato rinviato al 26 aprile 2019.



Il titolo non arriverà più il 22 febbraio, giorno ricco di nuovi arrivi con Anthem e Metro Exodus in prima linea, perché gli sviluppatori hanno bisogno di più tempo per ultimare i lavori:



"Abbiamo deciso di spostare l'uscita di Days Gone dall'affollata finestra di febbraio al 26 aprile 2019. Sebbene il team sia desideroso di vedere Days Gone nelle mani dei fan, Bend Studio coglierà l'occasione per migliorare ulteriormente il gioco", si legge nella dichiarazione ufficiale di Sony.



Se volete approfondire la vostra conoscenza del gioco, a questo link trovate la nostra ultima anteprima.