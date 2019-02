Sekiro: Shadows Die Twice, uno sguardo alla storia del nuovo gioco dagli autori di Dark Souls

Manca circa un mese al debutto di Sekiro: Shadows Die Twice , il nuovo videogioco d'azione creato dal team di From Software , ed ecco che la software house nipponica ha voluto offrire un assaggio della storia che accompagnerà l'avventura di un tenebroso guerriero nel pieno del periodo Sengoku, nel Giappone di fine 1500. Il filmato mostra come il misterioso Gufo abbia trovato un nuovo apprendista, che sarà chiamato ad affrontare nemici pericolosi in un mondo oscuro sfruttando delle protesi tecnologiche letali che gli conferiscono una serie di abilità ninja.

Contrariamente agli altri titoli di FromSoftware, come Bloodborne e Dark Souls, in Sekiro i giocatori dovranno fare largo utilizzo della furtività sfruttando un level design chiaramente votato alla verticalità, il tutto con un sistema di combattimento come sempre estremamente violento e appagante.



Per maggiori informazioni, aspettando l'uscita ufficiale del 22 marzo, non perdete il nuovo trailer in italiano di Sekiro: Shadows Die Twice.