Italian Video Game Awards 2019: ecco le nomination

Continua il cammino che ci porterà alla notte degli Italian Video Game Awards 2019, che si terrà l'11 aprile alll’Acquario Romano di Roma.



La giuria dell'evento, composta anche dal nostro Gian Luca Rocco, ha appena scelto le categorie e i giochi che si contenderanno le ambite statuette a forma di coda di drago nel corso dell'edizione di quest'anno.



Per il premio più ambito, ovvero il "Game of the Year", sono in gara 10 assoluti protagonisti del 2018: Assassin's Creed Odyssey, Celeste, Detroit: Become Human, Dragon Quest XI: Echi di un'era perduta, Far Cry 5, Forza Horizon 4, God of War, Marvel's Spider-Man, Monster Hunter: World e Red Dead Redemption 2.



Tra le tante statuette in palio c'è anche quella assegnata dal pubblico a casa, che con una votazione attiva da oggi potrà premiare il videogioco che ha più amato nel corso del 2018.



Tanto spazio anche agli eSport e alle produzioni italiane, per un'occasione promossa da AESVI (Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani) che attirerà ospiti italiani e internazionali per celebrare uno dei più importanti mezzi di comunicazione del nostro tempo. Trovate tutti i dettagli e le nomination sul sito ufficiale dell'evento.