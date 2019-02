Videogiochi, Rainbow Six a Milano con un torneo da 275mila dollari

Ubisoft ha annunciato che le finali del torneo eSport "Pro League Season IX" di Rainbow Six Siege si terranno a Milano il 18 e il 19 maggio.



Per l'occasione il Palazzo di Ghiaccio si trasformerà in una vera e propria arena che ospiterà i migliori due team delle quattro maggiori regioni geografiche: Asia-Pacifico, Europa, America Latina e Nord America.



Le otto migliori squadre al mondo si sfideranno davanti a migliaia di appassionati per un montepremi totale pari a 275000 dollari:



"Per la prima volta in assoluto, Rainbow Six farà tappa in Italia per le Finali della Season IX della Pro League nella splendida cornice del Palazzo del Ghiaccio di Milano.



Un tempo famosa pista di pattinaggio, questa storica location è stata creata su misura per ospitare competizioni di altissimo livello e sarà teatro di un evento eSport per la prima volta in assoluto.



Questa è la tua occasione per essere nel cuore di una delle più grandi competizioni eSport e per vivere in prima persona l’intensità di ogni match in un’ambientazione suggestiva e carica d’azione".



Raibow Six Siege fa parte della linea di videogiochi tattici firmata Tom Clancy ed è attualmente uno dei più seguiti nell'ambito della competizioni eSport, che da tempo coinvolgono personaggi famosi come Michael Jordan in ricchi investimenti (ve ne abbiamo parlato qui).