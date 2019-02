Apex Legends e Fortnite: è guerra aperta per il record in diretta

Durante l'evento TwitchRivals Apex Legends ha totalizzato 8,3 milioni di ore di diretta streaming visualizzate in un solo giorno, battendo di fatto il record precedentemente stabilito da Fortnite, ovvero 6,6 milioni.



È guerra aperta tra Electronic Arts, il produttore di FIFA che giusto qualche settimana fa ha dato vita ad Apex Legends, ed Epic Games, gli autori di Fortnite che nel giro di due anni hanno realizzato un impero che per la prima volta sta seriamente vacillando.



Apex Legends è opera di Respawn Entertainment, lo studio di sviluppo fondato dai creatori dei primi Call of Duty che negli anni aveva deliziato gli appassionati con due episodi di Titanfall, serie sparatutto molto apprezzata.



Quale sarà il prossimo passo nella guerra dei battle royale? Riuscirà Fortnite a riconquistare il trono che gli appartiene da un bel po'? Continuate a seguirci su Mastergame per tutte le novità delle prossime settimane!