Apex Legends - I migliori 5 punti dove atterrare

Uno degli aspetti più importanti di un battle royale è capire il luogo migliore dove atterrare. Si tratta di una scelta in grado di influenzare tutta la partita, e in tal senso Apex Legends, il nuovo battle royale di Respawn Entertainment, non fa assolutamente eccezione.

Date le numerose aree presenti nel Canyon dei Re, è facile perdersi, perciò abbiamo raccolto per voi alcuni dei punti migliori presenti nel videogioco del momento, che in una sola settimana ha letteralmente oscurato un colosso come Fortnite.



ZONE CALDE

All'inizio della partita, un'area verrà indicata come zona calda – segnalata sulla mappa con un cerchio blu, come nella figura qui sopra. Al suo interno, i giocatori avranno maggiori possibilità di trovare armature di alto grado e armi più forti.



Considerando che ogni giocatore nella partita è a conoscenza di quale sia la zona calda, potete facilmente immaginare quanto possano rivelarsi trafficate, specialmente quando si trova nel primo tratto di volo iniziale. Queste aree possono essere molto rischiose, ma se siete preparati all’eventuale scontro il gioco può valere la candela.



THUNDERDROME

Se cercate un'area più tranquilla dove cercare oggetti, il Thunderdome fa al caso vostro. È raro incappare in scontri in quest'area, almeno durante i primi minuti di gioco.



Si tratta di una zona non esattamente enorme, eppure nasconde abbastanza rifornimenti per la vostra squadra. Una volta pronti, potete poi dirigervi verso nord-est, alla volta di Skull Town, dove è assai più probabile incrociare degli avversari.



NAVE DA RIFORNIMENTO

In Apex Legends i giocatori hanno la possibilità di ottenere oggetti dalle navi di rifornimento - i migliori punti di atterraggio in assoluto nel Canyon dei Re. Proprio come nel caso delle zone calde, questi veicoli sono segnalati sulla mappa: una volta raggiunta la loro destinazione, sarà possibile salirvi a bordo.



In alternativa, se siete abbastanza fortunati da incrociare la loro traiettoria a inizio partita, in fase di discesa, queste navi possono garantirvi equipaggiamenti migliori rispetto a qualsiasi altra zona a terra. Il rovescio della medaglia, come nel caso delle zone calde, è l'elevata possibilità di trovare avversari intenti a loro volta a cercare risorse importanti.



RELAY

Nell'angolo nord-est del Canyon dei Re troverete questa piccola area chiamata Relay. Proprio come il Thunderdome, dovrebbe darvi il tempo di raccogliere oggetti in santa pace, dal momento che raramente altri giocatori atterreranno qui.



Dotata di abbastanza risorse per soddisfare una squadra intera, si tratta di un'ottima area per giocatori di ogni livello di abilità, dato che dovrebbe garantire abbastanza tempo per esplorare i dintorni e memorizzare i percorsi migliori.



WATER TREATMENT