Continua l'ascesa di Apex Legends: più di 25 milioni di utenti in una sola settimana

Difficile immaginare, fino a una settimana fa, che un nuovo battle royale avrebbe potuto ostacolare il dominio di Fortnite , raccogliendo l'interesse di milioni di giocatori in una manciata di giorni. È quello che è successo ad Apex Legends , il free-to-play sviluppato da Respawn Entertainment che, otto giorno dopo l'esordio, ha fatto registrare qualcosa come 25 milioni di utenti . Un record assoluto per un prodotto che ha scalzato lo stesso Fortnite dalla vetta dei titoli più seguiti su Twitch , eclissandolo con 11 milioni di ore in più visualizzate dai fan sulla piattaforma di streaming .

Il merito di questo successo è certamente dovuto all'interesse da parte dei più importanti streamer, YouTuber e influencer, che hanno spostato le proprie attenzioni su Apex Legends portando il free-to-play a mantenere una media di 183mila spettatori settimanali, con un picco di 491mila spettatori. Fortnite, al contrario, ha fatto registrare una notevole inflessione, con una media di 115mila spettatori settimanali e un picco di 326mila spettatori coinciso con il ritorno di alcuni streamer.



Il crescente interesse degli influencer nei confronti di Apex Legends è coinciso con una crescita proporzionale del bacino d'utenza che, complice il modello di distribuzione gratuito scelto da Electronic Arts per il lancio su PC e console, ha superato il milione di utenti dopo poche ore dal debutto, raggiungendo i 10 milioni di giocatori (con un milione di utenti connessi simultaneamente) dopo sole 72 ore.



Electronic Arts non sembra volersi cullare dei risultati raggiunti finora dal suo battle royale e ha già in programma i primi contenuti speciali, in arrivo nelle prossime ore per mantenere elevato l'interesse attorno alla sua nuova gallina dalle uova d'oro. Oltre a un torneo che vedrà 48 dei più importanti streamer sfidarsi in una lotta senza esclusione di colpi, la software house ha in serbo un evento di S. Valentino che arriverà nel fine settimana, in attesa del primo Battle Pass in arrivo a marzo.